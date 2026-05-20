Тренеришка, "гуд ебенінг" і клуб його предків: Унаї Емері – король Ліги Європи, що має багато облич

Астон Вілла сьогодні зіграє фінал Ліги Європи проти Фрайбурга.

Це історичний момент для бірмінгемців – їхній перший шанс на євротрофей з 1982 року.

А от їхній тренер Унаї Емері вже вшосте зіграє у фіналі ЛЄ, причому з попередніх п'яти спроб він виграв чотири.

Ще б пак, він впевнений у собі; для нього це звичайна справа.

Чемпіон розповідає про великого тренера, але не найбільших у світі клубів.

***

"Я не народився тренером, я сам себе ним зробив. Я не народився з прізвищем, яке б відкрило дорогу у великий футбол, тож я мав перемагати сам. Мій авторитет походить від результатів та відданості. І якщо на цьому шляху я ставав кращим, то також завдяки командам, які були налаштовані працювати так само рішуче, як я", – заявляє Унаї Емері.

І це не хизування – все так і є.

У Астон Віллі персонал не пригадує, щоб тренер коли-небудь покидав базу – це тому, що він завжди їде з неї останнім.

Скрупульозний, детальний, ніколи не поверхневий. І Емері байдуже – перемога чи поразка. Після ефектних 4:2 з Ліверпулем він підготував детальний відеозвіт із кожною помилкою, і вже за 12 годин розжував усе гравцям.

Вони не ображені – тут звикли і розуміють, що так стають кращими.

"З Емері ви можете бути впевненими, що він не підведе вас, якщо ви не підведете його", – каже Юрі Тілеманс.

Як і іншим в команді, йому подобається грати в Унаї – його тренування ніколи не довші за 90 хвилин, але дуже інтенсивні, креативні, рідко повторюються. 20 хвилин "матчу" 11 на 11 без м'яча – як вам таке? А переведення в оборону нападника, який не хоче повертатися назад?

Емері завжди в пошуку, 24/7 думає про футбол:

"Така я людина, завжди на чомусь концентруюсь. Якщо я візьмусь грати у гольф, то ввечері мене треба буде забирати машиною".

Може, хобі?

Хіба що читання та швидкі шахи.

І лише коли стає геть не по собі, клуб замовляє для Унаї чартер, і він летить на кілька днів туди, де його ніхто не знайде.

***

"Я народився в Ондаррібії", – починається його автобіографія.

Він дуже пишається корінням, і коли у 2022-му мер вручив йому "золотий значок" міста, Емері розчулено плакав.

Unai Emery ha recibido hoy la Insignia de Oro de Hondarribia. ¡¡¡Felicidades Unai por este merecido reconocimiento!!!



Hondarribiko Urrezko Intsignia jaso du gaur Unai Emeryk. Zorionak Unai merezitako errekonozimendu honengatik!!! pic.twitter.com/UkIeChdKWz — Real Unión Club Irun (@REALUNIONCIRUN) November 19, 2022

Син баска Хуана та андалусійки Амелії, він гордо називає себе баском, як і троє його братів – Кольдо, Ігор та Андоні.

Ондаррібія – містечко на 17 тисяч жителів на березі Біскайської затоки. Рибалки на човнах тут намагаються впіймати у морі рибу так само, як і століття назад. У ресторанах – дешеві креветки та мідії. Церковні дзвони все ще замінюють годинник.

І оскільки це Гіпускоа, майже всі тут – уболівальники Реала Сосьєдад.

Унаї не виняток. Він навіть закінчив Суб'єту і зіграв 5 матчів за першу команду у 1995-96 роках, забив 1 гол.

Якоїсь емоційної історії прощання не було – йому просто не вистачило таланту для елітного футболу.

Головний дар, який він отримав на "Аноеті", це порада від Джона Тошака, який одразу помітив у молодому інтерес до тренерства: "Коли займеш це крісло, будь повною протилежністю себе як гравця".

І він став.

Лорка – це взагалі що? Але він очолив її у 2004-му лише в 33 роки, одразу вивів до Сегунди, а там посів 5-те місце. Від шоку боси ліги визнали Емері найкращим тренером сезону.

Luego pasó por Toledo, Racing de Ferrol, Leganés y en 2003 firmó con Lorca, de 3ª División. El 23 de diciembre de 2004, el entrenador Quique Yagüe fue despedido. Cuatro días después, la dirigencia le propuso a Emery convertirse en el DT del equipo. Aceptó. pic.twitter.com/lknQ4gR9H1 — VSports Team (@VSportsTM) May 9, 2022

Далі – Альмерія, яку він вперше в історії клубу підняв до Ла Ліги, а там, аби хлопці перестали боятися, вибрав склад на 1-й тур за допомогою... соломинок. Відчувши таку довіру, Альмерія розтрощила Депортиво 3:0.

Те найперше обличчя Емері-тренера вражало зухвалістю, впевненістю в собі. Здавалося, що він, ноунейм, знав про футбол все.

Звідки?!

"Я багато покладався на книги. І ще на себе. Мої сумніви і страхи мені допомогли".

А потім було ще стільки інших облич...

У Валенсії Емері виглядав, як античний стоїк – приймав на себе удар, коли клуб покидали Давид Вілья, Давид Сільва, Хуан Мата, і він самотужки тримав його на 3-му місці.

Tal día como hoy en 2012 el Valencia CF se impuso al Athletic Club de Bilbao en San Mamés por 0-3 con hat trick de Roberto Soldado. El equipo de Unai Emery era 3° con 47 puntos en 27 partidos. pic.twitter.com/XWHnk4l8PG — 𝗖𝗶𝗯𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲 (@ciberchenet) March 18, 2026

Ще був московський Спартак – його помилка, бо 2,5 млн на рік не вартували приниження від невігласів, що не бажали вчитися.

"Хай наш тренеришка говорить", – і після цих слів клуб не покарав гравця, а вигнав тренера.

Може, й на краще.

Нове обличчя Емері – це вже підкорювач Ліги Європи у Севільї. Він виграв трофей тричі поспіль – у 2014-16 роках. Потрапив під роздачу і наш Дніпро – і це був найпростіший з титулів Нервіону.

Натомість у 2014-му перемогти Бенфіку Севільї допомогло прокляття Бели Гуттмана, інакше ту аномалію не пояснити.

2016-й – це перша спроба Юргена Клоппа в Ліверпулі, ще до появи Салаха з Мане.

І весь цей час, що б з ним не ставалося, Емері обов'язково повертався до Ондаррібії та Іруна, який зовсім поруч. Є дещо надзвичайно важливе для нього у тих краях.

***

В Іруні, майже на франко-іспанському кордоні, грає Реал Уніон – один із клубів-засновників Прімери.

У його залі для трофеїв 4 Кубки Іспанії за 1913, 1918, 1924 та 1927 роки.

Дідусі Емері Роман та Антоніо – герої тих баталій; воротарі, що трималися у матчах з Реалом, коли той ще називався ФК Мадрид. Також за Реал Уніон грав і батько Емері Хуан.

Антоніо Емері (ліворуч) двічі виграв Кубок Іспанії у 1924 та 1927 роках, thesun.ie

Унаї постійно повертався в ті краї, і бачив, як занепадав клуб, що був спадщиною їхньої сім'ї, тож у 2021-му викупив його собі.

Ігор Емері, його брат, став президентом. Інший брат, Андоні, доглядає газон:

"Реал Уніон був на межі краху, зарплати не виплачувалися, а стадіон швидко старів. Зараз обладнання покращилося, професіоналізм зріс, і, як не дивно, завдяки співпраці з Емері, клуб був включений до V Sports – групи, яка володіє Астон Віллою в рамках своєї багатоклубної моделі".

Цю руку допомоги від своїх роботодавців Емері дуже оцінив.

Зараз Реал Уніон все ще в низах іспанського чемпіонату, проте стадіон відремонтовано, зарплати платяться вчасно, а V Sports ще й допомагає з гравцями та комерцією.

Єдиний мінус, що не виправити – на стадіоні "Галь" незвично тихо, бо живуть в Іруні переважно пенсіонери; молодь роз'їхалася за роботою по більших містах.

"Ми створюємо стільки шуму, скільки можемо", – сміється тренер воротарів Рікардо Коста.

Ігор Емері та 4 кубки Уніона, nytimes.com

Але, ймовірно, Емері саме це й потрібно від цього місця – трохи спокою, затишку, дому.

***

Він не отримав нічого з цього у Парижі, у Парі Сен-Жермен.

Ла Ремонтада – величезний провал, який він ніколи не визнав; одна з його найбільших вад:

"Нас вибили рішення суддів. Якби існував ВАР, Ла Ремонтади б не сталося".

Читайте також : Відео Фото Головний камбек Ліги чемпіонів: як кураж Енріке та помилки Емері переписали історію футболу

Ще більше Емері натерпівся пізніше, коли Неймар спав на тактичних заняттях, а Бен-Арфа жалівся через його голову президенту, з яким мав старе знайомство. У цьому гармидері Унаї не зумів стати справжнім босом, яким зараз є Луїс Енріке.

Ще складніша історія – Арсенал, де між "Ми повернули нашу славу!" і "Емері, тебе звільнять зранку" пройшов неповний рік.

Що ж сталося?

Щонайменше програний в одні ворота фінал Ліги Європи проти Челсі, де видав останнє соло Еден Азар.

"Підготовка була хорошою, та деякі гравці мали менталітет, коли один день вони кажуть "так", а інший "ні", тоді як у футболі щодня має бути "так". Нам не вистачало цього додаткового "так". Якщо ваша віддача та самовіддача падають нижче 100%, ви можете програти, і саме це сталося", – Емері затаїв образу на гравців.

Він також не зрозумів босів, коли просив Вільфріда Заха, а йому привезли 80-мільйонного "флопа" Ніколя Пепе.

І він точно розізлився на Месута Озіла, який із зарплатою 350 тисяч фунтів на тиждень забив на захист, псував атмосферу в команді.

І ще фани, які постійно дражнили його за кумедний акцент...

"Коли я казав "Гуд Ебенінг" і перемагав, всім було весело. Але коли програвав, то миттєво перетворювався на ганьбу".

Він першим випустив Саку, Мартінеллі, Нельсона; при Емері Обамеянг забив 31 гол, а Ляказетт оформив 19+13, проте погані новини все одно суттєво переважили. Занадто нервово, неохайно став працювати баск, отримавши більший ресурс.

Провальний варіант для грандів – нове обличчя, яке він примірив і носить до сьогодні. Астон Вілла – не великий клуб, що б там не уявляли собі в Бірмінгемі.

І вже точно не великий Вільярреал, де Емері так круто відновився після невдач, що знову виграв Лігу Європи – у шаленій серії пенальті з Ман Юнайтед.

***

Як він це робить? Як висмоктує максимум із незіркових складів і змушує перемагати кращі команди?

"Унаї перфекціоніст у всьому, що робить. Коли він прибув, то проаналізував склад аби отримати максимум від кожного гравця на оптимальній для нього позиції. Емері змусив нас відчувати себе важливими, і ми грали з великою впевненістю, знаючи, що його слова обов'язково збудуться в грі. У роздягальні його досі згадують з любов'ю. Він зробив нас кращими та змусив нас повірити, що ми можемо далеко зайти як команда, і ми це зробили", – ділиться лідер Вільярреала Жерар Морено.

Схожу історію розповідає і фулбек-ветеран Жауме Коста, який вже покидав "Жовту субмарину", коли призначили Унаї.

Він і сам не вірив, що все складеться так добре:

"Я, знаєте, не був гравцем, який чимось виділяється, не проходив у склад, але намагався показати, що гідний грати. Коли Емері прийшов, він одразу мені зателефонував. Сказав, що хоча мене мало використовували, він бачив мене під час претемпоради, і що я благородний хлопець, який робить команду працьовитішою. Він сказав, що якщо я так і продовжу – я буду грати. Зрештою, я зіграв 25 матчів на різних позиціях. Він був дуже чесним зі мною, і я також був з ним чесним. Ми легко порозумілися".

Приблизно те саме казали раніше в Севільї, а зараз – у Астон Віллі.

Емері щирий з тими, хто вірить у нього та проєкт, і він завжди має чим допомогти гравцям, які готові слухати.

У грандах вони вважають, що найрозумніші? Ну, той хай йдуть до біса.

А от Оллі Воткінс щасливий: "Містер каже вам, як грати, де стояти та як отримати максимальну віддачу від гри. Це справді важливо, бо це збувається".

***

І ось, будь ласка, вже шостий фінал Ліги Європи в кар'єрі.

Ніхто не тренує середняків краще за Емері.

Коли він очолив Астон Віллу, вона йшла 15-ю, ледь випереджаючи зону вильоту. А де вона зараз? Взимку їх називали навіть претендентом на чемпіонство. Клуб регулярно виходить в ЛЧ і виглядає там силою.

Фрайбург? Авжеж, ви знаєте, хто у їхній дуелі фаворит.

"Хай кожен каже, що хоче, але мій брат – топтренер. І це не через трофеї, а через те, як він керує, як працює над собою, як викладається на 200%. Він постійно намагається вдосконалюватися, вчитися", – каже Ігор.

Він буде на фіналі, а вдома чекає на Унаї влітку, а тоді восени, на аларде – традиційному параді до Дня міста.

Що б не ставалося з Емері, але це він не пропускає.

54 роки – йому пізно вже мінятися, та й не треба, бо все необхідне давно здобуто. В Унаї гарний контракт, слухняна команда, гучне ім'я і, головне, своя ніша у футболі.

Нехай не в ЛЧ, але він зірка.

Геть непогано для того, хто не народився тренером, не мав ні відомого прізвища, ні таланту гравця, але здобув усе своєю працею.