Жирона з Ванатом і Циганковим поступилася Осасуні, Леванте у гольовому трилері переміг Ов'єдо у 29 турі Ла Ліги

У суботу, 21 березня, низкою матчів продовжився 29 тур іспанської Ла Ліги.

У стартові зустрічі ігрового дня зустрічались команди з низів турнірної таблиці – Ельче вдома приймав Мальорку. Гра завершилась перемогою господарів з рахунком 2:1. Зазначимо, що Мальорка на 90+2 хвилині не змогла реалізувати одинадцятиметровий – Мурікі пробив вище воріт.

Хетафе втримав переможний результат у грі проти Еспаньйола, забивши обидва свої м'ячі ще у компенсований час до першого тайму. Леванте видав справжній трилер у поєдинку з Реал Ов'єдо, де після нічиєї 2:2 у першій половині "гранатос" зумів вирвати перемогу завдяки голу Лосади, а потім Ромеро додав ще й четвертий гол на користь своєї команди.

Жирона мінімально поступилася Осасуні через пізній гол Будіміра за десять хвилин до завершення основного часу. Українські легіонери каталонців так і не змогли допомогти своїй команді забити гол.

Віктор Циганков отримав оцінку 6.9 від Sofascore, пробувши на полі 86 хвилин, а Владислав Ванат, який відіграв 75 хвилин та був замінений на Івана Мартіна, заробив 6.3 бала.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

29 тур, 21 березня

Ельче – Мальорка 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 58 Торре, 1:1 – 62 Мір, 2:1 – 71 Тете Моренте

Еспаньйол – Хетафе 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 45+3 Дуарте, 0:2 – 45+7 Арамбаррі, 1:2 – 68 Фернандес

Леванте – Реал Ов'єдо 4:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 4 Еспі, 2:0 – 25 Еспі, 2:1 – 44 Чайра, 2:2 – 45+3 Вінас (пенальті), 3:2 – 52 Лосада, 4:2 – 90+3 Ромеро

Осасуна – Жирона 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Будімір

22:00 Севілья – Валенсія

Напередодні Вільярреал переграв Реал Сосьєдад. Перемога дозволила "жовтій субмарині" набрати 58 очок та піднятися на третю сходинку турнірної таблиці чемпіонату.