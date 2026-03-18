15 матчів без перемог: Кремонезе звільнив головного тренера та одразу знайшов йому заміну

Італійський Кремонезе повідомив про призначення Марко Джампаоло на посаду головного тренера замість звільненого Давіде Ніколи.

Звільнений 53-річний фахівець очолював команду з липня 2025 року, і під його керівництвом колектив у цьому сезоні провів 30 матчів, здобувши п'ять перемог при дев'яти нічиїх та 16 поразках.

"Тигри" не здобували перемог протягом 15 останніх поєдинків чемпіонату та після розгромного програшу від Фіорентини у 29 турі Серії А з рахунком 1:4 перебувають на 18-й позиції, відстаючи від Лечче на три очки.

Новий 58-річний наставник Джампаоло раніше вже працював із Кремонезе у 2014-2015 роках, а також тренував Мілан, Торіно, Сампдорію та Лечче. Свій перший матч після повернення до команди фахівець проведе 26 березня проти Парми.

Нагадаємо, напередодні Торіно також здійснив зміну наставника, підписавши контракт до кінця сезону з 50-річним Роберто Д'Аверсою, який змінив Марко Батоні.