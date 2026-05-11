Легендарний екскапітан Реала найближчим часом може стати власником Севільї – ЗМІ

39-річний зірковий захисник та колишній капітан мадридського Реала Серхіо Рамос може стати власником іспанської Севільї вже цього вівторка.

Про це повідомляє COPE.

Рамос та його представниками провели 8-годинну зустріч з головними акціонерами клубу. Зазначається, що укладення угоди перебуває у вирішальній стадії, а про її ухвалення може бути повідомлено вже завтра.

Наразі "нервіонці" із 40 заліковими балами посідають 13 місце в іспанському чемпіонаті. Останню гру команда провела у 35 турі Ла Ліги, у якій перемогла Еспаньйол з рахунком 2:1.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Серхіо Рамос очолює консорціум за участю іноземних інвесторів, який готовий викласти 400 мільйонів євро за купівлю Севільї.