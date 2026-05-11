Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легендарний екскапітан Реала найближчим часом може стати власником Севільї – ЗМІ

Микола Літвінов — 11 травня 2026, 23:36
Легендарний екскапітан Реала найближчим часом може стати власником Севільї – ЗМІ
Серхіо Рамос
Інстаграм

39-річний зірковий захисник та колишній капітан мадридського Реала Серхіо Рамос може стати власником іспанської Севільї вже цього вівторка.

Про це повідомляє COPE.

Рамос та його представниками провели 8-годинну зустріч з головними акціонерами клубу. Зазначається, що укладення угоди перебуває у вирішальній стадії, а про її ухвалення може бути повідомлено вже завтра.

Наразі "нервіонці" із 40 заліковими балами посідають 13 місце в іспанському чемпіонаті. Останню гру команда провела у 35 турі Ла Ліги, у якій перемогла Еспаньйол з рахунком 2:1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Серхіо Рамос очолює консорціум за участю іноземних інвесторів, який готовий викласти 400 мільйонів євро за купівлю Севільї.

Читайте також :
Відео Депресія без Мончі, Рамос як рятівник. Історія злету та падіння Севільї
Серхіо Рамос Севілья

Серхіо Рамос

Його історія показує, що спорт – це більше, ніж гра: Серхіо Рамос підтримав українського футболіста
Рамос з інвесторами готові викупити Севілью за значну суму
Рамос може стати інвестором Севільї
Серхіо Рамос може повернутися в чемпіонат Франції
Легенда Реала оголосив про відхід з мексиканського клубу

Останні новини