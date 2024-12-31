Консейсау: У футболі все просто: є ворота, в які треба забити гол

Новий головний тренер Мілана Сержіу Консейсау поділився своїми враженнями від перших днів у стані "россонері".

Слова фахівця наводить Ніколо Скіра.

"Для мене важливими є тільки перемоги. У футболі все дуже просто: є ворота. в які треба забити гол і є ворота, в які не треба пропускати.



Тікі-така? Для мене важливо це поставити. Нам треба потрапити до Ліги чемпіонів і я вірю в цю команду, не може бути жодних виправдань", – розповів португалець.