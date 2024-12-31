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Консейсау: У футболі все просто: є ворота, в які треба забити гол

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 13:50
Консейсау: У футболі все просто: є ворота, в які треба забити гол
Сержіу Консейсау
Getty images

Новий головний тренер Мілана Сержіу Консейсау поділився своїми враженнями від перших днів у стані "россонері".

Слова фахівця наводить Ніколо Скіра.

"Для мене важливими є тільки перемоги. У футболі все дуже просто: є ворота. в які треба забити гол і є ворота, в які не треба пропускати.

Тікі-така? Для мене важливо це поставити. Нам треба потрапити до Ліги чемпіонів і я вірю в цю команду, не може бути жодних виправдань", – розповів португалець.

Нагадаємо, Консейсау очолив Мілан після того, як італійський клуб звільнив Паулу Фонсеку.

Після 18 турів Мілан розмістився на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, набравши 27 очок та має гру у запасі.

Наступний матч "россонері" зіграють проти Ювентуса – зустріч відбудеться 3 січня.

Раніше наставник Реала Карло Анчелотті прокоментував можливість очолити інший італійський топлкуб.

Мілан Сержіу Консейсау

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