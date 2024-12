Консейсау: У футболі все просто: є ворота, в які треба забити гол

Sergio #Conceicao: “Per me il gioco dominante è vincere le partite. Il calcio è molto semplice: c'è una porta in cui segnare un gol e una in cui non prendere gol. Tiki Taka e possesso palla? Per me conta metterla dentro. Faremo di tutto per arrivare in Champions League, anche se… pic.twitter.com/aFS3BpVjdd