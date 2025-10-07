Екстренер Мілана очолить Аль-Іттіхад

Клуб, за який виступає колишній володар Золотого м'яча Каріма Бензема, призначить на посаду головного тренера Сержіу Консейсау.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода з португальським фахівцем буде підписана до червня 2027 року. Фінансові деталі невідомі.

До його тренерського штабу увійдуть Жоау Кошта, Сірамана Дембеле, Фабіу Моура, Діамантіну Фігейреду, Ведран Руньє та аналітик Едуарду Олівейра.

Останнім місцем роботи Консейсау був Мілан, який він достроково покинув у травні. 50-річний тренер очолив "россонері" у грудні 2024-го та зумів завоювати Суперкубок Італії.

Напередодні клуб звільнив із посади головного тренера Лорана Блана. Француз очолив Аль-Іттіхад у липні 2024 року, вигравши з клубом у минулому сезоні чемпіонат і Кубок короля Саудівської Аравії.