Мілан оголосив про звільнення Консейсау

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау достроково покине команду.

Про це йдеться у пресслужбі "россонері".

Португальський фахівець та його штаб не тренуватиме італійську команду в наступному сезоні, попри контракт, який був розрахований до літа 2026 року.

50-річний тренер очолив Мілан у грудні 2024-го, з того часу зумів завоювати Суперкубок Італії, срібні медалі Кубку Італії та посісти 8 місце в чемпіонаті Італії, через що залишилися без єврокубків на наступний сезон.

We would like to thank Sérgio Conceição and his staff for their commitment, professionalism and dedication shown during their time leading the First Team over the past few months. pic.twitter.com/Qd8WDNIGCW — AC Milan (@acmilan) May 29, 2025

Замінить Консейсау має Массіміліано Аллегрі. Мілан зумів перехопити італійського тренера в Наполі, який пропонував йому дворічний контракт. Проте після зустрічі Антоніо Конте з президентом неаполітанців Ауреліо Де Лаурентісом стало зрозуміло, що чинний чемпіон Італії не мінятиме тренера.

Нагадаємо, що Макс Аллегрі очолював Мілан протягом 3,5 років (літо 2010 – січень 2014). За підсумком сезону-2010/11 він привів команду до титулу чемпіона Італії, а потім – до перемоги в Суперкубку Італії.