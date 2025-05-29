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Мілан оголосив про звільнення Консейсау

Станіслав Лисак — 29 травня 2025, 23:06
Sérgio Conceição
Сержіу Консейсау
Getty Imges

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсау достроково покине команду.

Про це йдеться у пресслужбі "россонері".

Португальський фахівець та його штаб не тренуватиме італійську команду в наступному сезоні, попри контракт, який був розрахований до літа 2026 року.

50-річний тренер очолив Мілан у грудні 2024-го, з того часу зумів завоювати Суперкубок Італії, срібні медалі Кубку Італії та посісти 8 місце в чемпіонаті Італії, через що залишилися без єврокубків на наступний сезон.

Замінить Консейсау має Массіміліано Аллегрі. Мілан зумів перехопити італійського тренера в Наполі, який пропонував йому дворічний контракт. Проте після зустрічі Антоніо Конте з президентом неаполітанців Ауреліо Де Лаурентісом стало зрозуміло, що чинний чемпіон Італії не мінятиме тренера.

Нагадаємо, що Макс Аллегрі очолював Мілан протягом 3,5 років (літо 2010 – січень 2014). За підсумком сезону-2010/11 він привів команду до титулу чемпіона Італії, а потім – до перемоги в Суперкубку Італії.

Мілан Сержіу Консейсау

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