Спаллетті та Хаві можуть очолити Аль-Іттіхад

Клуб Каріма Бензема Аль-Іттіхад розпочав пошуки нового тренера та розглядає декілька іменитих кандидатур.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, в шортлисті клубу з Саудівської Аравії присутні імена Хаві Ернандеса, Лучано Спаллетті та Сержіу Консейсау.

Хаві залишається без роботи з літа 2024 року, коли він покинув без роботи. Спаллетті та Консейсау влітку поточного року були звільнені зі збірної Італії та Мілана відповідно.

Наразі керівництво Аль-Іттіфака лише займається оцінкою кандидатур. Напередодні клуб звільнив із посади головного тренера Лорана Блана.

Наразі виконувати обов'язки головного тренера буде Хассан Халіфа, його помічником стане Іван Карраско, тренер молодіжної команди.

Блан очолив Аль-Іттіхад у липні 2024 року, вигравши з клубом у минулому сезоні чемпіонат і Кубок короля Саудівської Аравії.