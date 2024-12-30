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Мілан оголосив про звільнення Фонсеки

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 11:29
Мілан оголосив про звільнення Фонсеки
Паулу Фонсека
Football Italia

Мілан оголосив про звільнення Паулу Фонсеки з посади головного тренера команди.

Про це "россонері" повідомили у своїх соцмережах.

Клуб подякував екстренеру Шахтаря за професіоналізм та побажав усього найкращого в майбутньому.

Нагадаємо, португалець очолив Мілан влітку 2024 року. З того часу клуб здобув 12 перемог у 24 матчах. Ще шість матчів завершились внічию і така сама кількість поєдинків була програна.

Після 18 турів Мілан розмістився на восьмому місці у турнірній таблиці Серії А, набравши 27 очок та має гру у запасі.

Раніше сам Фонсека прокоментував своє звільнення з італійського клубу.

Нагадаємо, в останньому матчі із португальцем на чолі команди Мілан не зміг переграти Рому.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Паулу Фонсека

Мілан

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