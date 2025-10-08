Колишній наставник Мілана очолив Аль-Іттіхад
Сержіу Консейсау
Getty Images
Аль-Іттіхад оголосив про призначення Сержіу Консейсау на посаду головного тренера.
Про це повідомила пресслужба саудівського клубу.
50-річний фахівець підписав контракт до літа 2027 року.
Останнім місцем роботи Консейсау був Мілан, який він достроково покинув у травні. 50-річний тренер очолив "россонері" у грудні 2024-го та зумів завоювати Суперкубок Італії.
Напередодні клуб звільнив із посади головного тренера Лорана Блана. Француз очолив Аль-Іттіхад у липні 2024 року, вигравши з клубом у минулому сезоні чемпіонат і Кубок короля Саудівської Аравії.
Аль-Іттіхад після 4-х турів посідає третє місце, набравши 9 очок. За клуб виступає володар Золотого м'яча Карім Бензема.