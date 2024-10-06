Рома Довбика зіграє з Монцою, Ювентус прийме Кальярі у 7 турі Серії А

Сьогодні, 6 жовтня, відбудуться 6 матчів 7 туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У матчі-відкритті ігрового дня туринський Ювентус прийме Кальярі. о 19:00 Монца зіграє проти Роми, за яку грає українець Артем Довбик. Напередодні повідомлялося, що цей матч стане вирішальним для головного тренера "вовків" Івана Юрича.

Дивитися зустрічі можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sport.

Чемпіонат Італії – Серія А

7 тур, 6 жовтня

13:30. Ювентус – Кальярі

16:00. Болонья – Парма

16:00. Лаціо – Емполі

19:00. Монца – Рома

21:45 Фіорентина – Мілан

Нагадаємо, напередодні Аталанта розгромила Дженоа, Удінезе переміг Лечче, Наполі впевнено переміг Комо, а Верона здобула вольову перемогу проти Венеції.