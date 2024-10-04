Лукаку приніс Наполі перемогу над Комо у 7 турі Серії А

Сьогодні, 4 жовтня, відбувся матч 7 туру в італійській Серії А сезону-2024/25 між Наполі та Комо.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь неаполітанців.

Господарі вийшли вперед вже на першій хвилині, після передачі Ромелу Лукаку відзначився Скотт Мактоміней. Гості відповіли під завісу першого тайму.

Проте вже на почату другої 45-хвилинки Наполі отримало право на пенальті, яке впевнено реалізував Лукаку. А під завершення поєдинку бельгієць віддав ще одну гольову передачу.

Чемпіонат Італії – Серія А

7 тур, 4 жовтня

Наполі – Комо 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 1 Мактоміней, 1:1 – 43 Стрефецца, 2:1 – 53 Лукаку (пен.), 3:1 - 86 Нерес

Зауважимо, що сьогодні відбудеться ще 1 матч Серії А між Вероною та Венецією. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, підопічні Антоніо Конте очолюють турнірну таблицю Серії А. У Наполі за 7 турів 16 набраних очок. У найближчого переслідувача Ювентуса 12 балів та гра в запасі.

Що ж стосується Комо, то команда Сеска Фабрегаса набрала 8 очок та наразі посідає 10 сходинку, проте це місце може змінитися після того, як усі команди зіграють матчі 7 туру.