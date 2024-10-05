Аталанта розгромила Дженоа, Удінезе переміг Лечче в 7 турі Серії А
Сьогодні, 5 жовтня, в італійській Серії А проходять три матчі.
У протистоянні між колишньою та нинішньою командами Руслана Малиновського перемогу святкувала Аталанта. Бергамаски перемогли Дженоа з рахунком 5:1, хет-триком відзначився Маттео Ретегі. Зазначимо, що на тижні Аталанта декласувала Шахтар у Лізі чемпіонів.
Чемпіонат Італії – Серія А
7 тур, 5 жовтня
Удінезе – Лечче 1:0 (0:0)
Гол: Земура 75
Аталанта – Дженоа 5:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Ретегі 24, 2:0 – Ретегі 50, 3:0 – Едерсон 60, 4:0 – Ретегі 74, 5:0 – Де Рон 80, 5:1 – Екатор 83
Також сьогодні відбудеться ще один матч. Чинний чемпіон Інтер прийматиме Торіно, який здорово розпочав сезон, але здав у останніх матчах.
Нагадаємо, напередодні Наполі впевнено переміг Комо та закріпився на першому місці, а Верона закамбечила проти Венеції.