Аталанта розгромила Дженоа, Удінезе переміг Лечче в 7 турі Серії А

Сьогодні, 5 жовтня, в італійській Серії А проходять три матчі.

У протистоянні між колишньою та нинішньою командами Руслана Малиновського перемогу святкувала Аталанта. Бергамаски перемогли Дженоа з рахунком 5:1, хет-триком відзначився Маттео Ретегі. Зазначимо, що на тижні Аталанта декласувала Шахтар у Лізі чемпіонів.

Чемпіонат Італії – Серія А

7 тур, 5 жовтня

Удінезе – Лечче 1:0 (0:0)

Гол: Земура 75

Аталанта – Дженоа 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Ретегі 24, 2:0 – Ретегі 50, 3:0 – Едерсон 60, 4:0 – Ретегі 74, 5:0 – Де Рон 80, 5:1 – Екатор 83

Також сьогодні відбудеться ще один матч. Чинний чемпіон Інтер прийматиме Торіно, який здорово розпочав сезон, але здав у останніх матчах.

Нагадаємо, напередодні Наполі впевнено переміг Комо та закріпився на першому місці, а Верона закамбечила проти Венеції.