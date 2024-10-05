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Рома може звільнити Юрича та повернути Де Россі

Олександр Булава — 5 жовтня, 15:48
Рома може звільнити Юрича та повернути Де Россі
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Керівництво Роми може змінити головного тренера. На місце Івана Юрича планують повернути Даніеле Де Россі, який подав у відставку три тижні тому.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Матч 7 туру чемпіонаті Італії стане вирішальним для 49-річного хорватського фахівця.

Керівництво клубу розчароване результатами Юрича – дві перемоги у чотирьох матчах. Тому на посаду головного тренера серйозно розглядають повернення Де Россі.

Напередодні римляни сенсаційно поступились шведському Ельфсборгу у 2 турі основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25. Наступний матч у єврокубку "вовки" зіграють 24 жовтня проти київського Динамо, зустріч відбудеться на "Стадіо Олімпіко".

Де Россі Рома Іван Юрич

Де Россі

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