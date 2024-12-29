П'ятою в дотик: Довбик асистував на Дибалу в матчі проти Мілана

Український нападник Роми Артем Довбик записав до свого активу асист у матчі 18 туру італійської Серії А проти Мілана.

Результативну передачу українець віддав філігранною передачею п'ятою в дотик. З його пасу на 23 хвилині забив Пауло Дибала, зрівнявши рахунок (1:1).

Раніше повідомлялося, що нападник італійської Роми та збірної України потрапив до списку найкращих футболістів 2024 року за версією The Guardian.

Нагадаємо, до цього матчу Артем Довбик зіграв за Рому 22 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав 2 асисти.

Напередодні, тренер збірної України Сергій Ребров визначив ключову проблему форварда, але відмітив, що Артем зараз знаходиться не в оптимальній фізичній формі.