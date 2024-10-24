Ребров висловився про гру Довбика в Ромі

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров позитивно оцінює гру Артема Довбика у складі італійської Роми.

Його слова передає Il Romanista.

"Я думаю, що Довбик дуже добре вписався в команду, а в такому клубі це важко зробити. Він забиває багато голів, і це хороший знак. Треба враховувати, що Рома зараз будується, інтеграція відбуватиметься повільно. Кожен має краще розуміти колектив і вдосконалюватися потрібно також разом", – сказав Ребров.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.

Цей показник гольових дій дозволив Довбику завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.

Сьогодні, 24 жовтня, "вовки" зіграють проти київського Динамо в Лізі Європи. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу.