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Удінезе та Торіно не виявили переможця, Наполі дотиснув Венецію у матчі 18 туру Серії А

Володимир Максименко — 29 грудня 2024, 17:54
Удінезе та Торіно не виявили переможця, Наполі дотиснув Венецію у матчі 18 туру Серії А
Наполі - Венеція
Серія А

У неділю, 29 грудня, відбулось два матчі 18 туру Серії А.

В першому поєдинку Торіно зміг здійснити камбек та вирвати нічию в Удінезе, програючи 0:2 за ходом матчу.

У наступному матчі ігрового дня Наполі на силу переграв Венецію. Долю матчу вирішив єдиний гол Распадорі. Зазначимо, що у першому таймі Лукаку не зміг реалізувати пенальті – Станкович врятував гостів.

Чемпіонат Італії – Серія А
18 тур, 29 грудня

Удінезе – Торіно 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Туре, 41, 2:0 – Лукка, 49, 2:1 – Адамс, 53, 2:2 – Річчі, 64

Наполі – Венеція 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Распадорі, 79

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі. Ювентус на своєму полі прийматиме Фіорентину, а Рома із Довбиком завітає в гості до Мілана.

Венеція Наполі Торіно Удінезе

Венеція

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