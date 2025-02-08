Аталанта з покером Ретегі розгромила Верону в 24 турі Серії А

У суботу, 8 лютого, трьома матчами продовжився 24-й тур Італійської Серії А з футболу.

Зокрема, у першій зустрічі ігрового дня Аталанта розгромила Верону. Покер у свій актив записав Матео Ретегі, який очолив список найкращих бомбардирів чемпіонату. Тепер в його активі 16 голів у 21-му поєдинку.

Сьогодні також між собою зіграють Емполі – Мілан, та Торіно – Дженоа.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

24 тур, 8 лютого

Верона – Аталанта 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 – 21 Ретегі, 0:2 – 25 Ретегі, 0:3 – 37 Едерсон, 0:4 – 44 Ретегі, 0:5 – 56 Ретегі

Емполі – Мілан

Торіно – Дженоа

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 лютого, на "Стадіо Джузеппе Сінігалья" відбувся поєдинок між Комо та Ювентусом, який відкривав 24 тур італійської Серії А.