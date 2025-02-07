Дубль Коло Муани приніс Ювентусу перемогу в непростому матчі з Комо у 24 турі Серії А

У п'ятницю, 7 лютого, на "Стадіо Джузеппе Сінігалья" відбувся поєдинок між Комо та Ювентусом, який відкривав 24 тур італійської Серії А.

Підопічні Тьяго Мотти провели один з найгірших своїх матчів цього сезону. Але навіть за такого сценарію вони примудрилися заробити очки.

Причому для "старої синьйори" все розпочиналося добре, адже на 34 хвилині Рандаль Коло Муані забив свій четвертий гол у третій грі з моменту переходу з ПСЖ.

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Проте радість гостей тривала не дуже довго, бо у доданий до першого тайму час Ассане Діао відновив паритет.

Враховуючи те, що команда Сеска Фабрегаса володіла ініціативою протягом більшої частини гри, підсумковий результат став подарунком для Ювентуса.

Наприкінці основного часу туринці отримали право на пенальті, який успішно реалізував Коло Муані. І саме його дубль приніс "б'янконері" три очки.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

24 тур, 7 лютого

Комо – Ювентус 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 34 Коло Муані, 1:1 – 45+1 Діао, 1:2 – 89 Коло Муані (пенальті).

Комо: Бюте – Смолчич, Гольданіга, Доссена, Вальє (73 Ван дер Бремпт (79 Джек)) – Да Кунья (79 Енгельгардт), Перроне, Стрефецца, Пас, Діао (73 Дувікас) – Кутроне (63 Іконе).

Ювентус: Ді Грегоріо – Веа, Гатті, Вейга, Савона (46 Келлі) – Локателлі (61 Тюрам), Копмейнерс (61 Луїс), Гонсалес (77 Консейсау), Їлдиз (67 Мбангула), Маккенні – Коло Муані.

Попередження: Вальє, Стрефецца, Гольданіга – Савона.

Після 24 зіграних турів Ювентус посідає четверте місце, маючи 43 очки. Комо з 22 балами йде 15-м.

Завтра 24 тур Серії А продовжиться трьома матчами: Верона прийматиме Аталанту, Емполі зіграє з Міланом, а Дженоа гостюватиме у Торіно.