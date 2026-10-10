НЕК підписав колишнього захисника Аталанти

Нідерландський НЕК оголосив про підписання лівого захисника Мітчела Баккера, який приєднався до команди на правах вільного агента.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Неймегена.

Технічний директор НЕК Карлос Алберс відзначив досвід новачка на найвищому рівні та його універсальність.

"Мітчел грав на найвищому рівні в трьох провідних європейських чемпіонатах. Він приносить цей досвід до Неймегена, а крім того, може грати на різних позиціях", – заявив Алберс.

Контракт із 26-річним футболістом розрахований до літа 2027 року. Угода також передбачає опцію продовження ще на один сезон. У НЕК він гратиме під п'ятим номером.

Останніми тижнями Баккер тренувався разом із НЕК. Спочатку він працював із командою на тренувальному зборі в іспанському місті Естепона, а згодом приєднався до занять у Неймегені. На початку вересня нідерландець залишив італійську Аталанту після розірвання контракту.

Баккер є вихованцем амстердамського Аякса, за молодіжну команду якого виступав у другому дивізіоні чемпіонату Нідерландів. У 2019 році він перейшов до французького Парі Сен-Жермен. Пізніше захисник грав за німецький Баєр із Леверкузена, французький Лілль та італійську Аталанту.

У чемпіонаті Нідерландів НЕК посідає 11 місце після 7 зіграних матчів. У поєдинку 8 туру нова команда Баккера зустрінеться з Аяксом. Поєдинок відбудеться 10 жовтня.

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