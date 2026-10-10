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НЕК підписав колишнього захисника Аталанти

Сергій Шаховець — 10 жовтня 2026, 15:21
НЕК підписав колишнього захисника Аталанти
Мітчел Баккер
НЕК

Нідерландський НЕК оголосив про підписання лівого захисника Мітчела Баккера, який приєднався до команди на правах вільного агента.

Про це повідомив офіційний сайт клубу з Неймегена.

Технічний директор НЕК Карлос Алберс відзначив досвід новачка на найвищому рівні та його універсальність.

"Мітчел грав на найвищому рівні в трьох провідних європейських чемпіонатах. Він приносить цей досвід до Неймегена, а крім того, може грати на різних позиціях", – заявив Алберс.

Контракт із 26-річним футболістом розрахований до літа 2027 року. Угода також передбачає опцію продовження ще на один сезон. У НЕК він гратиме під п'ятим номером.

Останніми тижнями Баккер тренувався разом із НЕК. Спочатку він працював із командою на тренувальному зборі в іспанському місті Естепона, а згодом приєднався до занять у Неймегені. На початку вересня нідерландець залишив італійську Аталанту після розірвання контракту.

Баккер є вихованцем амстердамського Аякса, за молодіжну команду якого виступав у другому дивізіоні чемпіонату Нідерландів. У 2019 році він перейшов до французького Парі Сен-Жермен. Пізніше захисник грав за німецький Баєр із Леверкузена, французький Лілль та італійську Аталанту.

У чемпіонаті Нідерландів НЕК посідає 11 місце після 7 зіграних матчів. У поєдинку 8 туру нова команда Баккера зустрінеться з Аяксом. Поєдинок відбудеться 10 жовтня.

Раніше повідомлялося, що український нападник Утрехта Артем Степанов через травму пропустить близько шісти тижнів.

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