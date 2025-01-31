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Малиновський вперше за тривалий час провів тренування в загальній групі Дженоа

Руслан Травкін — 31 січня 2025, 11:12
Малиновський вперше за тривалий час провів тренування в загальній групі Дженоа
Руслан Малиновський
Getty images

Український футболіст Руслан Малиновський повернувся до тренувань у загальній групі Дженоа.

Про це повідомляє Рianetagenoa1893.

Джерело вказує, що після тривалого відновлення в спортзалі Малиновський сьогодні виконав перше тренування в загальній групі.

Нагадаємо, Малиновський травмувався 21 вересня в матчі з Венецією. На початку другого тайму 31-річний хавбек до кінця відпрацював у власному штрафному майданчику, в підкаті вибивши м’яч на кутовий, але після контакту з газоном Руслан вивихнув гомілкостоп.

Нагадаємо, напередодні Малиновський вже відновив роботу з м'ячем. У сезоні-2024/25 українець встиг зіграти п'ять матчів, в яких відзначився одним асистом.

Дженоа травма Руслан Малиновський

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