Аталанта не планує звільняти Саррі попри три поспіль поразки
Керівництво Аталанти продовжує повністю довіряти головному тренеру Мауріціо Саррі, попри невдалий відрізок команди на старті сезону.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, у клубі не ставлять під сумнів роботу італійського фахівця та розраховують на проєкт, який він разом із керівництвом будує в Бергамо. Три поразки поспіль наразі не вплинули на позицію Саррі.
Нагадаємо, 67-річний фахівець очолив клуб влітку, де він замінив Раффаеле Палладіно, який був звільнений після завершення сезону-2025/26. Попереднім місцем роботи самого Саррі був римський Лаціо, який він очолював у 2021 – 2024 і 2025-2026 роках.
Після п'яти турів Серії А Аталанта має 6 очок і посідає 11-те місце в турнірній таблиці. Команда програла в Серії А Ромі (1:2), Кальярі (1:2) та Ювентусу (0:2).
Раніше повідомлялося, що гендиректор Аталанти ледь не влаштував бійку з колегою з Роми після матчу Серії А.