Аталанта продовжила контракт із захисником збірної Італії
Джорджо Скальвіні
IMAGO
Центральний захисник збірної Італії Джорджо Скальвіні продовжив контракт із Аталантою.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Нова угода розрахована на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.
Скальвіні є вихованцем Аталанти, за першу команду виступає з 2021 року. Сумарно за цей час провів 144 матчі в усіх турнірах, відзначившись 8 голами і 7 асистами.
Також на рахунку Скальвіні 9 матчів збірної Італії. Трансферна вартість 22-річного захисника оцінюється в 38 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що Аталанта не планує звільняти головного тренера команди Мауріціо Саррі попри невдалий старт команди в новому сезоні.