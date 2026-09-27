Аталанта продовжила контракт із захисником збірної Італії

Центральний захисник збірної Італії Джорджо Скальвіні продовжив контракт із Аталантою.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода розрахована на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Скальвіні є вихованцем Аталанти, за першу команду виступає з 2021 року. Сумарно за цей час провів 144 матчі в усіх турнірах, відзначившись 8 голами і 7 асистами.

Також на рахунку Скальвіні 9 матчів збірної Італії. Трансферна вартість 22-річного захисника оцінюється в 38 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Аталанта не планує звільняти головного тренера команди Мауріціо Саррі попри невдалий старт команди в новому сезоні.