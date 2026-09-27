Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Аталанта продовжила контракт із захисником збірної Італії

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 15:49
Аталанта продовжила контракт із захисником збірної Італії
Джорджо Скальвіні
IMAGO

Центральний захисник збірної Італії Джорджо Скальвіні продовжив контракт із Аталантою.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Нова угода розрахована на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Фінансові деталі контракту не розголошуються.

Скальвіні є вихованцем Аталанти, за першу команду виступає з 2021 року. Сумарно за цей час провів 144 матчі в усіх турнірах, відзначившись 8 голами і 7 асистами.

Також на рахунку Скальвіні 9 матчів збірної Італії. Трансферна вартість 22-річного захисника оцінюється в 38 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Аталанта не планує звільняти головного тренера команди Мауріціо Саррі попри невдалий старт команди в новому сезоні.

Аталанта Джорджо Скальвіні

Аталанта

Аталанта не планує звільняти Саррі попри три поспіль поразки
Гендиректор Аталанти ледь не влаштував бійку з колегою з Роми після матчу Серії А
Челсі підписав 18-річного центрбека з Аталанти за суму понад 45 мільйонів євро
Рома оформила трансфер півзахисника збірної Нідерландів
Аталанта повернула колишнього лідера команди

Останні новини