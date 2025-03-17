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Клуб Рамоса за рекомендацією гравця хоче запросити екстренера Реала

Олексій Погорелов — 17 березня 2025, 10:29
Клуб Рамоса за рекомендацією гравця хоче запросити екстренера Реала
Хулен Лопетегі
Фото: SkySports

Колишній тренер Реала та збірної Іспанії Хулен Лопетегі став головним претендентом на посаду в мексиканському Монтерреї.

Про це повідомляє Relevo.

Нинішній тренер команди Мартін Демічеліс перебуває на межі звільнення через погані виступи в цьому сезоні. Згідно з джерелом, центрбек Монтеррея Серхіо Рамос порекомендував керівництву клуба призначити 58-річного іспанця, з яким він встиг попрацювати в Мадриді та національній команді.

Повідомляється, що сторони вже провели переговори щодо потенційної співпраці. І під час цих розмов виникла одна проблема.

 Справа в тому, що Лопетегі готовий поставити на паузу свою європейську кар'єру тільки заради привабливої пропозиції з фінансової точки зору.

Нагадаємо, що Хулен Лопетегі залишається без роботи з початку цього року, коли його звільнили з Вест Гема. Він був одним з кандидатів на місце в збірній Бельгії, проте суперник України у плейоф Ліги націй вирішив призначити Руді Гарсію.

Раніше стало відомо, що Серхіо Рамос став автором одного з найбезглуздіших вилучень за останній час.

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Лопетегі

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