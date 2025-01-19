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Колишній тренер Реала та збірної Іспанії може очолити Бельгію

Олексій Погорелов — 19 січня 2025, 12:58
Колишній тренер Реала та збірної Іспанії може очолити Бельгію
Хулен Лопетегі
Sky Sports

Хулен Лопетегі, який віднедавна залишається без роботи, є претендентом на посаду головного тренера збірної Бельгії.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Вчора Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) оголосила про відставку Доменіко Тедеско з посади головного тренера національної команди.

Спортивний директор збірної Бельгії Венсан Маннарт обрав саме колишнього наставника Реала та збірної Іспанії в якості головної кандидатури на вільне місце біля керма "червоних дияволів".

Вважається, що Лопетегі схожий на Роберто Мартінеса, який працював із Бельгією у період з 2016 по 2022 роки. Також робиться ставка на те, що призначення Лопетегі відкриє двері для повернення до національної команди воротаря Реала Тібо Куртуа.

Бельгія гратиме з Україною в плейоф Ліги націй-2024/25 за право виступати в Дивізіоні А у наступному сезоні. Матчі цього протистояння відбудуться 20 та 23 березня.

Нагадаємо, що Хулен Лопетегі втратив свою роботу у Вест Гемі на початку року. 58-річний іспанець очолив "молотобійців" перед стартом нинішнього сезону.

Раніше з'явилася інформація, що екстренер Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії.

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Лопетегі

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