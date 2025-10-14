Збірна Катару вийшла на ЧС-2026

Українська правда
Олександр Булава — 14 жовтня 2025, 23:22
Збірна Катару під керівництвом Хулена Лопетегі кваліфікувалась на чемпіонат світу-2026.

У матчі 3 туру азійської кваліфікації катарці обіграли ОАЕ з рахунком 2:1. Команда Лопетегі набрала 4 очки у квартеті А і виграла свою групу, в якій також був Оман.

Зазначимо, що іспанський фахівець очолив команду у травні цього року.

Для Катара це буде друга участь у фінальній стадії світової першості, до цього команда брала участь у турнірі, який приймала в 2022 році.

Нагадаємо, що збірна України вже розпочала свій шлях у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. У першому матчі підопічні Сергія Реброва поступилися команді Франції, після чого розписала мирову з Азербайджаном.

Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією, а також мінімально здолати Азербайджан в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

