Збірна Катару вийшла на ЧС-2026
Збірна Катару під керівництвом Хулена Лопетегі кваліфікувалась на чемпіонат світу-2026.
У матчі 3 туру азійської кваліфікації катарці обіграли ОАЕ з рахунком 2:1. Команда Лопетегі набрала 4 очки у квартеті А і виграла свою групу, в якій також був Оман.
Зазначимо, що іспанський фахівець очолив команду у травні цього року.
Для Катара це буде друга участь у фінальній стадії світової першості, до цього команда брала участь у турнірі, який приймала в 2022 році.
Нагадаємо, що збірна України вже розпочала свій шлях у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. У першому матчі підопічні Сергія Реброва поступилися команді Франції, після чого розписала мирову з Азербайджаном.
Напередодні збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією, а також мінімально здолати Азербайджан в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.