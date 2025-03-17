Рамос отримав безглузду червону картку в матчі чемпіонату Мексики

Центрбек Монтеррея Серхіо Рамос був вилучений наприкінці матчу 12 туру мексиканської Клаусури проти Пумас.

Інцидент стався у доданий час поєдинку. Вибивши м'яч в аут, 38-річний іспанець вирішив ударити ногою по "п'ятій точці" суперника.

Ці дії досвідченого футболіста не сподобалися головному арбітру, який показав захиснику пряму червону картку за неспортивну поведінку.

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На щастя Рамоса, його команда на той момент перемагала з рахунком 3:1, який протримався до фінального свистка.

На даний момент Монтеррей Рамоса посідає восьме місце таблиці чемпіонату Мексики, заробивши 19 очок після 12 турів.

У нинішньому сезоні Серхіо Рамос провів вже п'ять матчів, у яких він записав на свій рахунок три голи.

Нагадаємо, що Анатолій Трубін та його Бенфіка перемогли Ріу Аве у поєдинку португальської Прімейри. Проте український голкіпер не може записати цю гру до свого активу.