Рамос отримав безглузду червону картку в матчі чемпіонату Мексики
Центрбек Монтеррея Серхіо Рамос був вилучений наприкінці матчу 12 туру мексиканської Клаусури проти Пумас.
Інцидент стався у доданий час поєдинку. Вибивши м'яч в аут, 38-річний іспанець вирішив ударити ногою по "п'ятій точці" суперника.
Ці дії досвідченого футболіста не сподобалися головному арбітру, який показав захиснику пряму червону картку за неспортивну поведінку.
На щастя Рамоса, його команда на той момент перемагала з рахунком 3:1, який протримався до фінального свистка.
На даний момент Монтеррей Рамоса посідає восьме місце таблиці чемпіонату Мексики, заробивши 19 очок після 12 турів.
У нинішньому сезоні Серхіо Рамос провів вже п'ять матчів, у яких він записав на свій рахунок три голи.
Нагадаємо, що Анатолій Трубін та його Бенфіка перемогли Ріу Аве у поєдинку португальської Прімейри. Проте український голкіпер не може записати цю гру до свого активу.