Вест Гем звільнив головного тренера

Хулена Лопетегі звільнено з посади головного тренера Вест Гема.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Ще сьогодні вранці Вест Гем скасував пресконференцію іспанського фахівця, який у той момент уже знаходився на межі звільнення. Найімовірніше, новим наставником команди стане колишній тренер Челсі Грем Поттер.

Лопетегі очолював Вест Гем з літа минулого року, коли замінив Девіда Мойєса.

Наразі "молотобійці" посідають 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 23 очки у 20 матчах. Свій наступний матч команда проведе 10 січня в 1/32 фіналу Кубку Англії проти Астон Вілли, початок – о 22:00 за Києвом.

Останнім місцем роботи Поттера був Челсі, звідки його звільнили навесні 2023 року. Лопетегі до Вест Гема працював із Райо Вальєкано, молодіжними збірними Іспанії різних вікових категорій, Порту, національною збірною Іспанії, Реалом, Севільєю та Вулвергемптоном.