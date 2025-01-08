Екстренер Челсі очолив Вест Гем

Колишній тренер Челсі та Брайтона Грем Поттер стане новим наставником Вест Гема.

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, англійський фахівець підписав контракт на 2,5 роки та замінить іспанця Хулена Лопітегі, якого було звільнено. Фінансові деталі угоди наразі невідомі.

Фахівець буде керувати командою у матчі з Астон Віллою у Кубку Англії, який відбудеться у п'ятницю, 10 січня.

Нагадаємо, навесні 2023 року Поттер залишив Челсі та з того часу залишався без клубу.

Після 20 турів Вест Гем розмістився на 14 місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши 23 очки.