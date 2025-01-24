Збірна Бельгії визначилась із новим головним тренером
Руді Гарсія
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Збірна Бельгії незабаром оголосить ім'я нового головного тренера команди, яким стане Руді Гарсія.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Зазначається, що контракт було підписано вночі з 23 на 24 січня. На цій посаді француз змінить Доменіко Тедеско, якого було звільнено раніше.
Протягом кар'єри Гарсія працював у Наполі, Ліоні, Марселі, Ромі та Аль-Насрі.
Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А.
Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.
Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти "дияволів".