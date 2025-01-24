Збірна Бельгії визначилась із новим головним тренером

Збірна Бельгії незабаром оголосить ім'я нового головного тренера команди, яким стане Руді Гарсія.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Зазначається, що контракт було підписано вночі з 23 на 24 січня. На цій посаді француз змінить Доменіко Тедеско, якого було звільнено раніше.

🚨🇧🇪 Rudi Garcia signs in as new Belgium national team head coach, agreement done.



Contracts have been signed last night. pic.twitter.com/B3Dz5Y0iTe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2025

Протягом кар'єри Гарсія працював у Наполі, Ліоні, Марселі, Ромі та Аль-Насрі.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А.

Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.

Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти "дияволів".