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Збірна Бельгії визначилась із новим головним тренером

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 09:53
Збірна Бельгії визначилась із новим головним тренером
Руді Гарсія
Getty images

Збірна Бельгії незабаром оголосить ім'я нового головного тренера команди, яким стане Руді Гарсія.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Зазначається, що контракт було підписано вночі з 23 на 24 січня. На цій посаді француз змінить Доменіко Тедеско, якого було звільнено раніше.

Протягом кар'єри Гарсія працював у Наполі, Ліоні, Марселі, Ромі та Аль-Насрі.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А.

Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня.

Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти "дияволів".

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Руді Гарсія

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