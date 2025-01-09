Вест Гем оголосив про призначення Поттера
Вест Гем офіційно призначив Грема Поттера головним тренером команди.
Про це інформує пресслужба "молотів".
Контракт підписано на два з половиною роки до кінця сезону-2026/27.
Фахівець подякував керівникам Юнайтед за довіру та висловив свою радість с приводу призначення.
"Мої розмови з босами були дуже конструктивні. Я радий бути тут, адже ми поділяємо однакові цінності: важкий труд та енергійність заради міцного фундаменту.
Клуб досяг значного прогресу за останні роки. Єврокубок не виграється випадково – для цього потрібна сильна база. Моє завдання полягає в тому, щоб розвинути цей процес", – поділився враженнями Поттер.
Нагадаємо, напередодні Вест Гем звільнив Лопетегі через невдалі результати команди.
Зараз лондонський клуб посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 23 очки у 20 матчах.
Нагадаємо, навесні 2023 року Поттер залишив Челсі та з того часу залишався без клубу. Окрім того, Грем за свою кар'єру очолював Брайтон, Свонсі та Естерсунд.
Раніше повідомлялось, що екстренер Шахтаря близький до призначення у Бешикташ.