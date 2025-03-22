Ребров: Завтра буде зовсім інша гра – Бельгія буде вмотивованою та агресивною

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився своїми очікуваннями від матчу-відповіді проти збірної Бельгії в плейоф Ліги націй.

Слова 50-річного фахівця наводить сайт УАФ.

Колега Реброва з бельгійської команди Руді Гарсія зізнався, що "синьо-жовті" приголомшили "червоних дияволів", вигравши першу зустріч з рахунком 3:1. Українця запитали про його відносини з командою та чи готова вона знову шокувати суперника.

"У мене завжди нормальне спілкування з гравцями. Я не можу сказати, що після першої гри щось змінилося. У всіх робочий настрій, усі розуміють, що це був лише перший тайм. На завтра всі налаштовані дуже серйозно. У попередньому поєдинку в першому таймі ми грали дуже дисципліновано, але, на жаль, не так агресивно. Я впевнений, що 90 хвилин важко грати у високому темпі. Тому ми додали в другому таймі та зробили результат. Завтра буде зовсім інша гра. Ми готуємося до агресивного суперника, який гратиме вдома й буде дуже вмотивованим", – сказав Ребров.

Наставника української збірної також попросили оцінити дебют Єгора Ярмолюка.

" Я задоволений усіма гравцями. Я привітав Єгора з гарним матчем, із дебютом. Він зробив те, що повинен був зробити. Він грав просто, не помилявся, що було важливо в ті хвилини. Він розуміє позицію, на якій грав, але ми іноді змінюємо позиції. Я думаю, що цей гравець уже готовий бути конкурентоспроможним у нашій збірній, що він і показав".

Нагадаємо, що гра України та Бельгії в плейоф Ліги націй УЄФА-2024/25 відбудеться завтра, 23 березня. Старт пождинку запланований на 21:45 за київським часом.

Раніше Сергій Ребров пояснив, чому він вирішив не викликати Іллю Крупського на тлі пошкоджень Юхима Коноплі та Олексія Сича, а також прокоментував стан здоров'я Артема Довбика.