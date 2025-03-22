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Наскільки я бачу, все буде нормально: Ребров – про стан Довбика перед матчем-відповіддю з Бельгією

Олексій Мурзак — 22 березня 2025, 19:16
Наскільки я бачу, все буде нормально: Ребров – про стан Довбика перед матчем-відповіддю з Бельгією
Сергій Ребров
УАФ

Форвард збірної України Артем Довбик, швидше за все, зіграє у завтрашньому матчі-відповіді проти Бельгії в плейоф Ліги націй.

За словами наставника "синьо-жовтих" Сергія Реброва, сьогодні, 22 березня, Артем вже тренуватиметься у загальній групі.

Як відомо, нападник не потрапив до заявки на першу гру, оскільки напередодні у нього була інфекція і висока температура.

"З приводу Артема – він сьогодні буде тренуватися в загальній групі. Вчора він провів індивідуальне тренування. Наскільки я бачу, все буде нормально", – сказав тренер на передматчевій пресконференції.
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Нагадаємо, зустріч відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

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