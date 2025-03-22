Ребров пояснив, чому не дозаявив Крупського на матч-відповідь проти Бельгії

Головний тренер збірної України розглядав варіант дозаявити на матч-відповідь проти команди Бельгії захисника Іллю Крупського.

Про це він розповів на передмачтевій пресконференції.

"Розглядали цей варіант, мені подобається цей гравець. Але він жодного матчу не зіграв у збірній, а є гравці, які вже грали на цій позиції в обороні. Це Богдан Михайличенко, який в Андерлехті там грав. І Олександр Зінченко непогано там зіграв, тому не було потреби викликати когось ще.

Це дуже важливий матч, але це не матч за вихід на чемпіонат світу. І я вважаю, що у нас є 20 гравців польових та три воротарі, які готові вийти та показати свій максимум", – заявив Ребров.

Як відомо, флангові праві захисники Юхим Конопля та Олексій Сич залишили табір збірної України через травми, які отримали у першій зустрічі проти бельгійців.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1. Зауважимо, що переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.