Ребров назвав потенційних кандидатів на позицію форварда в збірній України у зв’язку з травмою Довбика

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував кадрову ситуацію в лінії нападу національної команди та окреслив коло нападників УПЛ, які можуть отримати виклик на найближчі матчі.

Про це він розповів у етері на Футбол 360.

Ребров прокоментував ігрову форму 18-річного нападника Динамо Київ Матвія Пономаренка, який відзначається забитими м'ячами у чотирьох поєдинках поспіль.

"Його майбутнє залежить тільки від нього. Я вважаю, зараз у нього є перспектива. Не можна зараз казати про національну збірну. Якщо він показуватиме стабільну гру в кожному матчі – то так, він дійсно кандидат у національну збірну".

Тренер зауважив, що через відсутність Довбика, який наразі не може грати через травму, команда потребує підсилення на вістрі атаки.

"Я навіть зараз розглядаю всіх гравців у національну збірну, тому що ця позиція зараз проблемна: Артем не буде на зборах, і потрібен ще один нападник. Тому я задоволений, що зараз у чемпіонаті і Краснопір, і Пономаренко забивають, і Будківський навіть забиває. Ми дивимося за усіма страйкерами, тому в усіх є шанс потрапити в національну збірну."

18-річний нападник "синьо-білих" Матвій Пономаренко у поточному сезоні забив 6 голів у 13 матчах. Ігор Краснопір, який взимку перейшов до Полісся, має у своєму активі 5 забитих м'ячів у чемпіонаті.

Також результативну форму набрав досвідчений Пилип Будківський із Зорі, на рахунку якого 8 голів у 18 зустрічах сезону.

Зауважимо, збірна України під керівництвом Реброва проведе свій наступний поєдинок 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.

