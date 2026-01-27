Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реброву радять викликати на матчі плейоф ЧС гравця, за яким стежить клуб АПЛ

Сергій Шаховець — 27 січня 2026, 13:43
Реброву радять викликати на матчі плейоф ЧС гравця, за яким стежить клуб АПЛ
Арсеній Батагов
Getty Images

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко запропонував Сергію Реброву викликати на матчі плейоф відбору на ЧС-2026 захисника Арсенія Батагова.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю виданню "Український футбол".

На думку Михайленка, тренерському штабу збірної України варто надати шанс Батагову, попри наявність у складі Миколи Матвієнка та Іллі Забарного.

"Особисто мені б хотілося, щоб Батагов отримав виклик до збірної, власне, він вже його мав, але не зумів приїхати й дебютувати, бо травмувався", – сказав Михайленко.

Очікується, що взимку Батагов може змінити чемпіонат та опинитися в АПЛ. У такому випадку він точно стане в нагоді головній команді.

"А раптом вже завтра Сєня перейде до Борнмута й почне грати в АПЛ, то до березня ще матиме шанс себе зарекомендувати, хоча його потенціал і так Реброву відмінно відомий", – сказав Михайленко.

Зазначимо, що Арсенієм Батаговим посилено цікавиться англійський Борнмут. "Вишні" вже мали успішний досвід співпраці з українським захисником Іллею Забарним.

У нинішньому сезоні Батагов є одним з лідерів Трабзонспора. За підсумками 19 туру захисник разом з Олександром Зубковим потрапив до команди тижня турецької Суперліги.

Півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року. Переможець протистояння зіграє за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу Дмитро Михайленко Сергій Ребров Арсеній Батагов

Арсеній Батагов

Зубков та Батагов потрапили до збірної туру Суперліги Туреччини
Турецький гранд може перехопити Батагова у Борнмута
Борнмут покращив свою пропозицію Трабзонспору щодо Батагова – ЗМІ
Трабзонспор у випадку відходу Батагова спробує підписати захисника Динамо
Зубков забив гол-красень та приніс перемогу Трабзонспору в чемпіонаті, Батагов – найкращий гравець матчу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік