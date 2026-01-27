Реброву радять викликати на матчі плейоф ЧС гравця, за яким стежить клуб АПЛ

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Дмитро Михайленко запропонував Сергію Реброву викликати на матчі плейоф відбору на ЧС-2026 захисника Арсенія Батагова.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю виданню "Український футбол".

На думку Михайленка, тренерському штабу збірної України варто надати шанс Батагову, попри наявність у складі Миколи Матвієнка та Іллі Забарного.

"Особисто мені б хотілося, щоб Батагов отримав виклик до збірної, власне, він вже його мав, але не зумів приїхати й дебютувати, бо травмувався", – сказав Михайленко.

Очікується, що взимку Батагов може змінити чемпіонат та опинитися в АПЛ. У такому випадку він точно стане в нагоді головній команді.

"А раптом вже завтра Сєня перейде до Борнмута й почне грати в АПЛ, то до березня ще матиме шанс себе зарекомендувати, хоча його потенціал і так Реброву відмінно відомий", – сказав Михайленко.

Зазначимо, що Арсенієм Батаговим посилено цікавиться англійський Борнмут. "Вишні" вже мали успішний досвід співпраці з українським захисником Іллею Забарним.

У нинішньому сезоні Батагов є одним з лідерів Трабзонспора. За підсумками 19 туру захисник разом з Олександром Зубковим потрапив до команди тижня турецької Суперліги.

Півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року. Переможець протистояння зіграє за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.