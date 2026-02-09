Шевченко зробив заяву щодо зміни головного тренера у збірній України

Андрій Шевченко висловився про тренерську позицію у збірній України.

Відповідну заяву президент УАФ зробив під час пресконференції в Будинку футболу.

Він повідомив, що Сергій Ребров продовжить очолювати "синьо-жовтих". Його відхід наразі не розглядається.

"Ми не плануємо змінювати тренера. Сергій Станіславович може працювати спокійно. Його контракт діє до закінчення чемпіонату світу-2026", – сказав Шевченко.

Зазначимо, що Сергій Ребров очолює національну збірну з червня 2023 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 32 матчі, в яких здобули 15 перемог при восьми нічиїх і дев'яти поразках.

Наступний поєдинок Україна проведе 26 березня проти збірної Швеції в раунді плейоф відбору на ЧС-2026. Для потрапляння на світову першість потрібно здолати шведів і переможця пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялось, що на пресконференції Андрій Шевченко також висловився про скандальну заяву Джанні Інфантіно щодо повернення росіян до міжнародного футболу.