Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Палкін: Новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників

Руслан Травкін — 4 жовтня, 10:24
Палкін: Новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників
Сергій Палкін
Getty images

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився про новий формат Ліги чемпіонів.

Його слова цитує CBSSports.

"На мій погляд, новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників і набагато цікавіший для клубів із фінансової точки зору та кількості матчів. Якщо раніше ми грали у груповому раунді шість матчів, то тепер йдеться про вісім ігор.

Як для нас, як представника України, так і для всієї Центральної та Східної Європи, це досить добре і є великим викликом.

Для вболівальників це також добре, бо ми граємо із різними командами. Якщо раніше ми проводили матчі лише з трьома командами, і це давало певну втому, бо вже розумієш і передбачаєш, які можуть бути результати, стратегія. Але зараз це досить цікаво, адже кожна гра – новий суперник, новий виклик, нова стратегія.

Тому на мій погляд, УЄФА запустив дуже і дуже хороший формат, і я вірю, що цей формат матиме успіх у майбутньому", – заявив Палкін.

Читайте також :
Ліга чемпіонів 2024/25: календар, трансляції та результати

Нагадаємо, після 2 матчі Ліги чемпіонів Шахтар посідає 27 місце у турнірній таблиці.

Сергій Палкін Шахтар Ліга чемпіонів-2024/25

Сергій Палкін

"Така поведінка – це ганьба": гендиректор Шахтаря звинуватив ФІФА у подвійних стандартах
Палкін пояснив, чому вважає трансфер Мудрика в Челсі історичною угодою
Палкін: Я вважаю, що Судаков – нова європейська зірка
Шахтар може провести благодійні матчі з португальськими клубами
Палкін — після ракетної атаки на готель, де мав базуватися Шахтар: Гравці думають про життя, а не про футбол

Останні новини