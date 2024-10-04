Палкін: Новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін висловився про новий формат Ліги чемпіонів.
Його слова цитує CBSSports.
"На мій погляд, новий формат Ліги чемпіонів більш цікавий для вболівальників і набагато цікавіший для клубів із фінансової точки зору та кількості матчів. Якщо раніше ми грали у груповому раунді шість матчів, то тепер йдеться про вісім ігор.
Як для нас, як представника України, так і для всієї Центральної та Східної Європи, це досить добре і є великим викликом.
Для вболівальників це також добре, бо ми граємо із різними командами. Якщо раніше ми проводили матчі лише з трьома командами, і це давало певну втому, бо вже розумієш і передбачаєш, які можуть бути результати, стратегія. Але зараз це досить цікаво, адже кожна гра – новий суперник, новий виклик, нова стратегія.
Тому на мій погляд, УЄФА запустив дуже і дуже хороший формат, і я вірю, що цей формат матиме успіх у майбутньому", – заявив Палкін.
Нагадаємо, після 2 матчі Ліги чемпіонів Шахтар посідає 27 місце у турнірній таблиці.