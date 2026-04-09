Палкін: Шахтар – це найшвидший шлях до вищого рівня європейського футболу

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що донецький клуб є найшвидшим шляхом для досягнення вищого рівня європейського футболу для молодих гравців.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню Mirror.

"Наразі нам дуже важко конкурувати, і дуже важко підписувати нових гравців, адже коли ми їх підписуємо, ми не пропонуємо їм комфорту. Адже всі розуміють, що зараз неможливо приїхати в Україну й розраховувати на комфорт.



Ми пропонуємо їм кар'єрний ріст, бо вони розуміють, що наш клуб — це найшвидший шлях до вищого рівня європейського футболу. І навіть у цій ситуації ми відчуваємо, що це не просто крок, це заява з боку гравців про те, хто вони є.



Талановиті молоді хлопці, які приїжджають в Україну, перш за все, мають бути сміливими. Сміливими, щоб грати в цей момент в Україні. Якщо ти сміливий, це зовсім інша категорія. І водночас ти думаєш, як побудувати свою кар'єру швидшим шляхом".