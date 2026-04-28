Шахтар через дискваліфікацію Мудрика може втратити 30 млн євро – Палкін

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін заявив, що клуб може втратити кошти через тимчасове відсторонення ексвінгера "гірників" Михайла Мудрика, який зараз виступає за Челсі.

Про це функціонер розповів у коментарі ESPN.

У січні 2023 року Мудрик перейшов із Шахтаря до Челсі за суму 70 млн євро, а також додаткові 30 млн євро у вигляді бонусів, розмір яких залежить від результатів Челсі та гри Мудрика.

"У його контракті прописані бонуси на суму 30 мільйонів євро. І якщо він не грає, якщо Челсі не досягає результатів, ми втрачаємо 30 мільйонів євро. Це серйозний фінансовий удар для нас. Тому всі вірять, що ця історія якнайшвидше завершиться позитивним результатом і Мудрик повернеться до гри. Інакше ми ризикуємо втратити 30 мільйонів євро", – сказав він.

Палкін вірить, що Мудрик зможе відновитися після тимчасового відсторонення за порушення антидопінгових правил, і сподівається, що незабаром у цій справі з'явиться ясність.

"Я знаю Мудрика як гравця і як людину. Я вірю, що він повернеться і почне грати. Я знаю це, бо ніколи в житті не зустрічав такого хлопця. Він дуже працьовитий. І він доведе, що здатний грати та приносити результати команді. Але, як я розумію, на цей час усі чекають на рішення суду, і ми не маємо жодної інформації про те, коли це відбудеться і коли буде винесено остаточне рішення. Тому всі чекають на інформацію", – підсумував Палкін.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик залишається поза футболом з грудня 2024 року. 25-річний футболіст Челсі отримав відсторонення через позитивну пробу на заборонений препарат мілдронат.

Наразі Мудрик продовжує займатися індивідуально, публікуючи в соцмережах відео своїх голів на тренуваннях.