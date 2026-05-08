Палкін підсумував євросезон-2025/26 Шахтаря

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін підбив підсумки виступів команди Арди Турана у євросезоні-2025/26.

Відповідний пост Палкін опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Це був захопливий євросезон. Учетверте в своїй історії Шахтар дійшов до стадії півфіналу єврокубкового турніру та провів рекордні 20 матчів у Європі за один сезон. Хочу подякувати нашим гравцям за самовіддачу, характер, терпіння та величезну кількість яскравих емоцій, які вони подарували вболівальникам.

Окрема подяка головному тренеру Арда Турану та всьому тренерському штабу за виконану роботу, амбіції та віру в команду. Це був яскравий і натхненний сезон, який вкотре довів: Шахтар має величезний потенціал, сильний характер і велике майбутнє попереду", – заявив Палкін.