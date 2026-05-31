Посіли перше місце в групі, обійшовши чинних чемпіонів: огляд матчу Сербія – Україна

Олексій Мурзак — 31 травня 2026, 00:09
Minifootball Ukrain

У суботу, 30 травня, збірна України зіграла внічию з командою Сербії в межах групового етапу на чемпіонаті Європи з мініфутболу.

Цей результат дозволив "синьо-жовтим" вийти в 1/8 фіналу турніру з першого місця у своїй групі.

Зазначимо, що саме серби є чинними чемпіонами Європи.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2026 з мініфутболу
Груповий етап, 30 травня
Група С

Сербія – Україна 1:1

Нагадаємо, що вихід до 1/8 фіналу чемпіонату збірна Україна гарантувала собі у попередній грі, обігравши Туреччину. До того наша команда впевнено обіграла Бельгію.

Як відомо, минулого року, на чемпіонаті світу 2025 з мініфутболу, Україна завершила боротьбу після групового етапу.

Збірна України з мініфутболу

