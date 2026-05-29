Україна – Туреччина 3:2. Відеоогляд матчу Євро-2026

Сергій Шаховець — 29 травня 2026, 20:25
Збірна України з мініфутболу виграла другий матч на чемпіонаті Європи 2026, що проходить у словацькій Братиславі. "Синьо-жовті" у непростому поєдинку здобули перемогу над Туреччиною (3:2).

У першому таймі підопічні Олександра Бондаря повели в рахунку завдяки голам Дениса Бланка та Михайла Грицини. На початку другого тайму збірна Туреччини відновила паритет після дублю Деніса Учми. Переможну крапку в поєдинку на 44-й хвилині поставив Дмитро Сорокін.

Дивіться найкращі моменти поєдинку першого туру групового етапу Євро-2026 від Football Hub.

Відеоогляд матчу Україна – Туреччина

Завдяки перемогам над Бельгією та Туреччиною Україна гарантувала вихід до 1/8 фіналу. В останньому турі "синьо-жовті" зіграють проти Сербії. Поєдинок відбудеться 30 травня та розпочнеться о 22:15.

