Сарапій: Історія з Сассуоло – пройдений етап

Центральний захисник Полісся та збірної України Едуард Сарапій зізнався, що обговорював із головним тренером збірної України Андреа Мальдерою інтерес із боку Сассуоло влітку поточного року.

Слова захисника наводить Взбірна.

"Ми були з Мальдерою на зв'язку: він мені дзвонив, і ми спілкувалися. Він, звичайно, був у курсі всіх цих подій і також мені допомагав.

Наразі історія із Сассуоло — це пройдений етап, але подивимося, що буде під час зимової паузи. Я ні про що не шкодую, бо розумію, що пропозиція для клубу була зовсім невигідна. Якби я був президентом Полісся, я б зробив так само", – розповів захисник.