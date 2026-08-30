Сарапій – про можливий трансфер у Сассуоло: Треба платити кошти відразу

Центральний захисник Полісся Едуард Сарапій висловився про можливий перехід до італійського Сассуоло.

Слова 27-річного футболіста цитує ПРОФУТБОЛ Digital.

Сарапій заявив, що вважає трансферну сагу із Сассуоло для себе завершеною. За словами захисника, до закриття трансферного вікна залишилося небагато часу, тому, найімовірніше, він продовжить виступати за Полісся, хоча не виключив можливого сюрпризу.

Водночас футболіст зізнався, що чемпіонат Італії є його улюбленою лігою ще з дитинства, однак для його переходу Сассуоло має виконати одну умову.

"Так, це мій улюблений чемпіонат із дитинства, всі знають, що це моя улюблена ліга. Але треба платити кошти відразу, щоб я туди перейшов", – сказав Сарапій.

Раніше повідомлялося, що Полісся відхилило остаточну пропозицію Сассуоло щодо трансферу українця. Італійський клуб пропонував орендувати захисника на один сезон за 1 млн доларів із необов'язковою опцією викупу за ще 7 млн. При цьому опція могла активуватися лише за умови, що Сарапій проведе за Сассуоло певну кількість матчів протягом сезону.

Віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич нещодавно заявив, що переговори із Сассуоло не припинені, а лише призупинені.

У минулому сезоні Сарапій провів за житомирський клуб 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів.

Нагадаємо, що у центральному матчі 4-го туру Полісся у Львові перемогло Шахтар (2:0). Сарапій відіграв весь поєдинок та був одним із найкращих у складі.