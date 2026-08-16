Хацкевич підтвердив переговори Полісся з Сассуоло щодо Сарапія
Віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич підтвердив інтерес з боку італійського Сассуоло до захисника команди Едуарда Сарапія.
Слова білоруського фахівця наводить Український футбол
"Полісся офіційно вело перемовини з Сассуоло. І в цілому нас усе влаштовувало. Ціна влаштовувала і наш клуб, і італійський, але нас не влаштували деякі пункти пропозиції. Тому станом на сьогодні переговори не припинено, а призупинено.
Скільки Сассуоло пропонував за Сарапія? Наш клуб відкритий, але поки немає конкретної домовленості, то не бачу сенсу озвучувати цю інформацію", – заявив Хацкевич.
Нагадаємо, інформація про переговори між Сассуоло та Поліссям щодо трансферу Сарапія з'явилися у ЗМІ кілька днів тому. У минулому сезоні Едуард провів 37 матчів, у яких забив 6 голів. В активі захисника також три гри у футболці збірної України.