Хацкевич підтвердив переговори Полісся з Сассуоло щодо Сарапія

Віцепрезидент Полісся Олександр Хацкевич підтвердив інтерес з боку італійського Сассуоло до захисника команди Едуарда Сарапія.

Слова білоруського фахівця наводить Український футбол

"Полісся офіційно вело перемовини з Сассуоло. І в цілому нас усе влаштовувало. Ціна влаштовувала і наш клуб, і італійський, але нас не влаштували деякі пункти пропозиції. Тому станом на сьогодні переговори не припинено, а призупинено.

Скільки Сассуоло пропонував за Сарапія? Наш клуб відкритий, але поки немає конкретної домовленості, то не бачу сенсу озвучувати цю інформацію", – заявив Хацкевич.