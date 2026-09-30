Майбутнє українського футболу: Сарапій – про захисника збірної України

Центральний захисник збірної України Едуард Сарапій оцінив матч Ліги націй проти Грузії (0:0), відзначивши гру свого партнера по центру оборони – Тараса Михавка з Динамо.

Слова гравця наводить ВЗБІРНА.

Сарапій вважає, що Михавко є майбутнім українського футболу.

"Уперше грав у парі з Михавком. Тарас – молодий хлопець, дуже перспективний, майбутнє українського футболу. Чудово, що ми змогли зіграти разом і виконати свої завдання", – зазначив Сарапій.

Для гравця Динамо цей поєдинок став другим у футболці національної збірної, тоді як на рахунку Сарапія тепер чотири матчі.

"Синьо-жовті" наступний поєдинок зіграють 2 жовтня проти Північної Ірландії. Майбутні суперники є лідерами свого квартету після двох турів Ліги націй з чотирма очками в активі.

Зазначимо, що після поєдинку із Грузією Андреа Мальдера виділив трьох футболістів своєї команди. Зокрема, він дуже високо оцінив виступ Анатолія Трубіна, якого вболівальники обрали "Левом матчу".