Від зникнення до медалей УПЛ: казка Полісся, яка стала реальністю

24 квітня назавжди стане сакральною датою для Житомира – саме у цей день Полісся вперше в історії, яка бере відлік від 1959 року, здобув бронзові медалі Української Прем'єр-ліги. Не так давно про це складно було навіть мріяти, адже у 2006-му Житомир, який і до того жодного разу не грав в елітному дивізіоні, на довгі 10 років взагалі зник з футбольної мапи України – Полісся припинило існування.

Певний час місто навіть було єдиним обласним центром, який не мав професійного футбольного клубу. На щастя для житомирян, у 2026-му Полісся виглядає просто казково: команда вже три роки грає в УПЛ і втретє поспіль представлятиме Україну в Лізі конференцій. Єдиною, але вагомою ложкою дьогтю є війна, яка не дозволяє проводити єврокубкові поєдинки в рідному місті.

Утім, апетит, як відомо, приходить під час їжі: амбіції Полісся вже значно вищі за поточні здобутки. До останнього туру команда Руслана Ротаня претендувала на срібні медалі, відпустивши черкаський ЛНЗ у турнірній таблиці лише на 1 очко. А багаторічний гранд вітчизняного футболу, донецький Шахтар, лише у цьому році забив перший гол у ворота "вовків" – для "гірників" житомирці вже традиційно є одним із найважчих суперників на внутрішній арені.

Під час святкової церемонії нагородження президент Полісся Геннадій Буткевич, завдяки зусиллям якого більшою мірою клуб і зміг вийти на поточний рівень, наголосив, що продовжить розвивати футбол у Житомирі.

"Ці медалі – історичне досягнення для ФК Полісся. Але я хочу, щоб усі розуміли: ми не збираємося зупинятися. Клуб продовжить розвиватися. Інфраструктура. Академія. Перша команда. Амбіції. Ми хочемо, щоб Полісся стало клубом, яким буде пишатися весь український футбол".

Також Буткевич додав, що виграш медалей стане для Полісся новим поштовхом для подальших футбольних звершень.

"Попереду – нові виклики. Єврокубки. Новий сезон. Новий рівень відповідальності. І новий крок вперед. Але сьогодні – день, коли ми маємо право сказати: Житомир – серед найсильніших", – зазначив власник Полісся.

Приємним бонусом під нагородження стало те, що матч завершального 30 туру УПЛ сезону-2025/26 Полісся грало на "Центральному стадіоні" у Житомирі, де перемогло львівський Рух (2:0). За іронією долі, для "рухівців" цей матч став останнім в еліті українського футболу.

Здобувши перемогу з рахунком 2:0, Полісся зберегло гандикап у два очки над київським Динамо й здобуло омріяні нагороди. Додаткових барв святкуванню додав виступ відомого українського гурту KAZKA, який виконує поп-музику з елементами електро-фолку. Разом із фронтвумен Олександрою Заріцькою на сцені активно запалював легіонер Борель Томандзото.

23-річний конголезець активно підтанцьовував і навіть спробував заспівати приспів із пісні "Ой, мамо, на свята я не була свята".

Едуард Сарапій на додачу до бронзової медалі отримав нагороду "вовка сезону" – найкращого гравця команди за версією вболівальників в УПЛ-2025/26. У післяматчевому спілкуванні з журналістами 27-річний захисник, який забив протягом сезону аж 6 голів та дебютував за збірну України, відзначив заслугу в особистому та командному прогресі Руслана Ротаня – тренер очолив Полісся рік тому.

"До нас прийшов тренерський штаб, який дає все для розуміння гри. Завдяки тренерам та своїй праці стався і виклик у збірну, і забиті. За все, що в нас є, ми вдячні Буткевичу, тому що він "перехватив" його (Руслана Ротаня – прим.), знаючи, що він мав багато варіантів (сміється). Ми раді, що працюємо з ними та насолоджуємося цим процесом. Я пишаюся тим, що граю у цій команді", – зазначив Сарапій.

Матеріал підготовлено в межах медіатуру, організованого ФК Полісся за підтримки офіційного спонсора GGBET.

Довго відпочивати Полісся не збирається. За словами головного тренера, перед відпусткою команда проведе детальний аналіз завершеного сезону, а вже 16 червня розпочне підготовку до нового сезону.

"У нас вже є план на наступний сезон. 16 червня ми збираємося у Житомирі, чотири дні працюємо тут. Потім вирушаємо на навчально-тренувальний збір в Австрію, де проведемо 7 товариських матчів. І звідти вже вирушимо на перший матч кваліфікації Ліги конференцій", – сказав Руслан Ротань.

Вовк, який стоїть на сторожі клубної бази, дочекався на нагороду ФК Полісся Житомир

Новий сезон УПЛ стартує 1 серпня, проте перед цим, 23 та 30 липня, Полісся має провести матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Як і минулого року, команда збирається грати домашні єврокубкові поєдинки у словацькому Кошице.

Торік житомирці вилетіли в раунді плейоф кваліфайну, поступившись італійській Фіорентині (0:3, 2:3). Цьогоріч, без сумніву, завданням-мінімум буде вихід до основного раунду, і за умови подальшої праці та поступового прогресу воно "вовкам" точно під силу.

А вже після війни, будемо сподіватися, до Житомира змушені будуть завітати гранди європейського футболу.

Чому б не помріяти? Dreams to be done!

