Клуб Серії А веде перемовини з Поліссям щодо придбання півзахисника збірної України – журналіст

Півзахисник Полісся Едуард Сарапій може продовжити кар'єру в клубі Серії А.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравця хоче підписати Сассуоло.

"Дійсно, між Поліссям та клубом Серії А ведуться перемовини щодо переходу Едуарда Сарапія. Згідно з моїми джерелами, італійський клуб звернув увагу на віцекапітана Полісся у матчі Україна - Польща. Це була перша гра збірної України під керівництвом Андреа Мальдери.

З того, що я знаю, головний тренер Сассуоло Альберто Аквелані достатньо щільно спілкується з тренером української збірної і напевно саме Мальдера порадив йому звернути увагу на захисника житомирського клубу", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

У минулому сезоні Сарапій провів 37 матчів, у яких забив 6 голів. В активі захисника також три гри у футболці збірної України.

Раніше повідомлялося, що екснападник Полісся став гравцем Лестера.