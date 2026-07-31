Сарапій отримав травму перед матчем із Копенгагеном: стали відомі терміни відновлення

Захисник житомирського Полісся Едуард Сарапій пропустив матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Копенгагена (1:2) через травму.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 27-річний центрбек пошкодив задню поверхню стегна за три дні до поєдинку. Тренерський штаб намагався підготувати футболіста до гри, надавши йому час на відновлення та оцінивши його стан безпосередньо перед матчем. Однак під час розминки Сарапій усе ще відчував біль, тому не зміг вийти на поле.

У підсумку тренери скористалися запасним варіантом, випустивши Бориса Крушинського, якого готували до можливого виходу на поле ще з початку тижня.

За попередніми прогнозами медиків, відновлення Сарапія триватиме від 10 до 14 днів. Очікується, що захисник зможе повернутися до гри не раніше матчу 3-го туру УПЛ проти Зорі, базовою датою якого є 15 серпня.

Нагадаємо, Полісся зазнало поразки з рахунком 1:2 і за сумою двох матчів (4:5) припинило боротьбу у кваліфікації Ліги конференцій.

В УПЛ-2026/27 Полісся стартує з поєдинку проти Чорноморця. Їхнє очне протистояння відбудеться 2 серпня та розпочнеться о 13:00 за київським часом.